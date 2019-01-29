Количество жертв прорыва плотины в Бразилии выросло до 65 человек

В предместье бразильского городка Брумадинью продолжаются поисковые работы на месте прорыва технической плотины , принадлежащей рудодобывающей компании Vale. По данным на утро вторника погибшими числятся 65 человек, 279 остаются пропавшими без вести. В рамках начатого расследования 5 человек арестовано.

В поисково-спасательных работах на месте трагедии участвуют около 300 бразильских спасателей из близлежащих регионов. Над затопленной территорией постоянно барражируют десятки военных вертолетов. На помощь местным специалистам в воскресенье прибыли 130 израильских военных, инженеров и врачей.

И хотя надежд остается не так много (последние выжившие были обнаружены в субботу), спасатели не исключают, что среди жижи грязи и глины - отходов рудного производства - им удастся еще обнаружить людей, подающих признаки жизни.

Компания Vale, которой принадлежала плотина, уже объявила, что заплатит материальную компенсацию всем семьям погибших и пропавших без вести в размере около 26 тысяч долларов.

Объекты крупнейшей в Бразилии рудодобывающей компании не впервые становятся причиной экологической катастрофы. В 2015 году на шахте Мариана - всего в 100 километрах от Брумадинью - произошел аналогичный прорыв дамбы. Реки грязи прокатились по территории в 600 километров. Тогда жертвами трагедии стали 19 человек. Однако на этот раз ситуация вокруг компании может принять совершенно другой разворот.

Только за один день работы крупнейшей в стане фондовой биржи Bovespa акции Vale подешевели на 24 процента - в денежном эквиваленте это около 19 миллиардов долларов. Это стало самым масштабным падением в истории бразильского рынка ценных бумаг.

Во вторник утром полицией задержаны трое сотрудников Vale и двое инженеров из субподрядных организаций. По мнению следствия, они подозреваются в подлоге документов, подтверждающих надежность дамбы.

В настоящий момент изучается возможность отстранения руководящих сотрудников компании от занимаемых ими должностей, по крайней мере, на период следствия. Помимо этого, правительство Бразилии намерено добиваться увольнения всех топ-менеджеров компании.