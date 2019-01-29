Лукашенко обсудил с Дворковичем проведение Всемирной шахматной олимпиады

Сразу тремя командами планируют выступить через три года мастера "четырех коней" Беларуси на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде. Кроме мужской и женской сборных участие примет и молодежная дружина.

Вопросы развития в РБ шахматного спорта и проведения мировой олимпиады были обсуждены 29 января на встрече Александра Лукашенко с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем, сообщает его пресс-служба.

Как известно, 46-летний Аркадий Дворкович получил должность президента на заседании Генассамблеи ФИДЕ в октябре 2018 года. Именно в то же время Беларусь получила право провести в августе 2022 года Всемирную шахматную олимпиаду и конгресс ФИДЕ, женский Кубок мира в 2020 году и мужской в 2021-ом.

Президент РБ не скрывал, что проявляет повышенный интерес ко всем видам спорта, включая шахматные баталии. "Тем более, что Беларусь - это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная", - подчеркнул он, поздравив своего визави с избранием на пост президента Международной федерации шахмат. Вице-президентом на том же заседании ФИДЕ была избрана председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

По словам нового шахматного президента, руководство организации нацелено, прежде всего, на то, чтобы обеспечить развитие этого вида спорта в мире в целом. Говоря о положении с шахматами в РБ, Дворкович сказал, что в республике они "постепенно начинают подниматься. Критически важная для этого вещь - развитие шахмат в школах. На следующем уровне - шахматная академия, где талантливые дети могут повышать свое мастерство. Дальше - подготовка профессионалов. Такая лестница должна быть выстроена в каждой стране, и мы будем в этом помогать", - подчеркнул руководитель ФИДЕ.

Всемирная шахматная олимпиада, которая стартовала в далеком 1927 году, проводится раз в два года. Белорусская команда, по информации агентства, дебютировала на этих престижных соревнованиях еще в 1994 году в российской столице. Предстоящая олимпиада будет проходить в Минске две недели. За это время республику смогут посетить более трех тысяч игроков из 180 стран и около двух тысяч туристов и журналистов.

Кстати, белорусская федерация шахмат объединяет сейчас более двух тысяч энтузиастов, среди которых 21 гроссмейстер, 31 международный мастер и 52 мастера ФИДЕ. За последние десять лет на официальных международных соревнованиях белорусские спортсмены завоевали 162 медали.

В 2017 году впервые в истории национальная сборная приняла участие в командном чемпионате мира и заняла седьмое место. А в 2018 году белорусский шахматист Владислав Ковалев выиграл крупнейший международный турнир "Аэрофлот Опен" и завоевал путевку на элитный шахматный турнир в Дортмунде, где стал бронзовым призером.