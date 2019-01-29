Минюст США рассказал о скором заверщении расследования Мюллера

Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом "вмешательстве России" в американские выборы, которое отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, близится к своему завершению. Он выразил надежду на скорое получение соответствующего доклада.

Как заявил Уитэкер в эфире C-Span, он был полностью проинформирован о ходе расследования. "Все то, что выходит за рамки этого расследования, может быть рассмотрено министерством юстиции", - добавил Уитэкер.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер и комиссии обеих палатах конгресса США проводят в настоящее время расследование о "вмешательстве" в ход выборов президента США. Ни одного доказательства какого-либо "вмешательства" при этом до сих пор приведено не было. Хотя "спецрасследование" длится уже больше года. Москва неоднократно отвергала свое вмешательство в выборы США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные обвинения "абсолютно голословными".