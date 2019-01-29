Mitsubishi представит в Женеве новый внедорожник

Компания Mitsubishi сообщила, что на международном автосалоне в Женеве состоится презентация нового автомобиля Engelberg Tourer. Демонстрация концептуального внедорожника запланирована на пятое марта.

Подробности о технических данных нового Engelberg Tourer не сообщаются. Автокомпания лишь распространила тизер и рассказала, что машина названа в честь альпийского города Энгельберг, расположенного в широкой долине, окруженной ледниками.

В сообщении также говорится, что в новом концепте будет "еще больше внедорожников, больше EV, больше технологий, больше стиля".

Таким образом можно предположить, что Engelberg Tourer является электромобилем. Ведь аббревиатура EV означает уровень зарядки батареи автомобиля.

Ранее, напомним, японская компания рассказала, что будет продавать в России семиместный Outlander.