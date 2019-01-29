Оператор "Северного потока-2" назвал сроки готовности газопровода

Первая нитка газопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море от берегов России до Германии, будет готова в ноябре этого года, вторая нитка - в декабре, как и планировалось. Об этом сообщил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

По его словам, сейчас проложено более 500 километров газопровода, или около 30 процентов всего маршрута. Работы идут в Германии, Финляндии, Швеции и России. Газопровод также должен пройти через воды Дании. "Надеюсь, что к концу года мы получим разрешение (на строительство) от Дании", - приводит слова Коркорана "Интерфакс".

"Северный поток-2" должен удвоить мощность балтийской магистрали - с 55 миллиардов кубометров газа в год до 110 миллиардов. Для "Газпрома" как инициатора проекта этот газопровод расширит объем поставок в Европу и снизит транзитные риски (через Украину), для Германии и сопредельных стран газопровод станет гарантом поставок на фоне падения внутренней добычи газа в ЕС.

Проект активно поддерживают его инвесторы - европейские компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, в то время как страны и энергокомпании Восточной Европы (Украина, Польша) активно выступают против при поддержке США, так как считают, что новый газопровод в Балтийском море снизит роль стран-транзитеров и подорвет энергетическую безопасность Европы.