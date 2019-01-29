От мошеннических схем в строительстве жилья избавятся за год

В долевом строительстве начали действовать новые правила, которые ускоряют переход на новую модель финансирования в строительстве. А также устраняют пробел, который позволял застройщикам получить заранее разрешения на строительство на годы вперед и работать по старым правилам.

Покупатели рискуют, покупая квартиры у таких застройщиков.

"Те риски, которых мы хотели избежать для покупателей, присутствуют в этих проектах. Получается, на несколько лет вперед застройщикам хватило бы этих разрешений, чтобы работать по старым правилам", - рассказал в интервью "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Ускорение перехода на эскроу-счета защитит покупателей квартир.

Окончательно перейти на новые правила застройщики должны с 1 июля 2019 года. Однако безболезненно это смогут сделать не все. "Реформа усилит существующие проблемы застройщиков, которые работали недобросовестно, по принципу пирамиды. Она заставит эти проблемы проявиться значительно более концентрированно, компактно во времени. Без реформы это произошло бы в течение двух-трех лет. А сейчас это произойдет в течение года. Нужно готовиться к тому, что число проблемных объектов увеличится", - считает Николаев.

Полный текст интервью с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".