Порошенко перепутал даты во время выдвижения в президенты

Две разные даты подачи заявки на членство в Европейский Союз были названы в ходе самовыдвижения нынешнего украинского президента Петра Порошенко для участия в очередных выборах на пост главы государства.

Во вступительном ролике был указан 2023 год, однако в речи самого Порошенко прозвучала другая дата. "В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз", - сказал он.

Портал "Страна.ua" назвал это не ошибкой, а фактическим переносом заявки на год, "произошедшим в течение одного мероприятия".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе понадобится десятилетие, чтобы придумать, каким образом включить Украину в Евросоюз.