Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Renault отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности 16:01
Легендарные советские "Волги" отправили покорять Европу 15:19
Kia обновила Sorento Prime 14:05
29.01.2019 18:17
Рубрика: Дороги

Увезут в залог

Судебные приставы начали арестовывать имущество за неуплату штрафов за парковку
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 19 (7777)
У 18 автомобилистов арестовано имущество в качестве залога для уплаты штрафов в столице. Причина проста. Автовладельцы накопили штрафы за неоплаченную парковку.
Даже припаркованную по правилам машину могут увезти на спецстоянку, если автовладелец задолжал. Фото: Константин Завражин/ РГ Даже припаркованную по правилам машину могут увезти на спецстоянку, если автовладелец задолжал. Фото: Константин Завражин/ РГ
Даже припаркованную по правилам машину могут увезти на спецстоянку, если автовладелец задолжал. Фото: Константин Завражин/ РГ

Единственный способ вернуть автомобиль в свое распоряжение - это погасить долги. Увы, другого не дано. Дело в том, что неважно, кто наложил штраф: ГАИ, АМПП, МАДИ. Даже за налоги и штрафы по линии ЖКХ можно остаться без собственности.

Приставы наложили арест на имущество 18 автомобилистов, не оплачивающих штрафы. Теперь они либо оплатят штрафы, либо имущество выставят на торги

Ежегодно сотрудники Администрации московского парковочного пространства совместно с Федеральной службой судебных приставов проводят рейды по выявлению должников, вовремя не погасивших штрафы за неоплату парковки. Так, по итогам минувшего года было проведено 31 мероприятие, в результате которых имущество 18 должников было арестовано. В числе этого имущества были и автомобили. В 2017 году было проведено 32 таких рейда. У 17 должников арестовали имущество.

Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году

Судебные приставы для взыскания долга имеют массу полномочий. Они могут арестовать имущество в уплату долга. Они могут даже запретить водителю управлять автомобилем, если это необходимо.

То есть вынести постановление, согласно которому водитель не сможет воспользоваться своим специальным правом на управление автомобилем. Поэтому штрафы надо либо обжаловать, либо платить вовремя.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

Во многих регионах России этот процесс уже поставлен на регулярную основу. Если сумма накопившихся штрафов превышает разумные пределы и превышает стоимость автомобиля, то этот автомобиль будет изъят в обеспечение долга. Если долг не будет выплачен в установленные сроки, то автомобиль будет продан на аукционе в обеспечение долга.

Фото: Архив "РГ"
В городах начинают действовать единые правила парковок

Но перед этой процедурой автовладелец должен получить постановление о наложении таких обязательств. После его получения у него есть пять дней, чтобы заплатить все долги. Если этого не сделано, то судебные приставы могут принять любое решение по обеспечению уплаты долга. В том числе на арест имущества.

Александр Липатников, адвокат:

Служба судебных приставов создана для того, чтобы обеспечить наложенное взыскание по закону. АМПП всегда точно знает, где находится реальный автомобиль, где он припаркован, время парковки. Это очень эффективно и удобно и вполне себя оправдывает для розыска должников. Такая совместная работа заставит должников оплачивать штрафы добровольно и вовремя. При этом суммы штрафов, за которые может быть наложен арест на имущество, могут быть и небольшими - 10-20 тысяч рублей. Если автовладелец не уплатит штрафы, имущество будет продано с молотка, штрафы уйдут в казну, а остаток получит автовладелец.

#штрафы #платные парковки