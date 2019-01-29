У 18 автомобилистов арестовано имущество в качестве залога для уплаты штрафов в столице. Причина проста. Автовладельцы накопили штрафы за неоплаченную парковку.

Даже припаркованную по правилам машину могут увезти на спецстоянку, если автовладелец задолжал. Фото: Константин Завражин/ РГ

Единственный способ вернуть автомобиль в свое распоряжение - это погасить долги. Увы, другого не дано. Дело в том, что неважно, кто наложил штраф: ГАИ, АМПП, МАДИ. Даже за налоги и штрафы по линии ЖКХ можно остаться без собственности.

Приставы наложили арест на имущество 18 автомобилистов, не оплачивающих штрафы. Теперь они либо оплатят штрафы, либо имущество выставят на торги

Ежегодно сотрудники Администрации московского парковочного пространства совместно с Федеральной службой судебных приставов проводят рейды по выявлению должников, вовремя не погасивших штрафы за неоплату парковки. Так, по итогам минувшего года было проведено 31 мероприятие, в результате которых имущество 18 должников было арестовано. В числе этого имущества были и автомобили. В 2017 году было проведено 32 таких рейда. У 17 должников арестовали имущество.

Судебные приставы для взыскания долга имеют массу полномочий. Они могут арестовать имущество в уплату долга. Они могут даже запретить водителю управлять автомобилем, если это необходимо.

То есть вынести постановление, согласно которому водитель не сможет воспользоваться своим специальным правом на управление автомобилем. Поэтому штрафы надо либо обжаловать, либо платить вовремя.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

Во многих регионах России этот процесс уже поставлен на регулярную основу. Если сумма накопившихся штрафов превышает разумные пределы и превышает стоимость автомобиля, то этот автомобиль будет изъят в обеспечение долга. Если долг не будет выплачен в установленные сроки, то автомобиль будет продан на аукционе в обеспечение долга.

Но перед этой процедурой автовладелец должен получить постановление о наложении таких обязательств. После его получения у него есть пять дней, чтобы заплатить все долги. Если этого не сделано, то судебные приставы могут принять любое решение по обеспечению уплаты долга. В том числе на арест имущества.

Александр Липатников, адвокат:

Служба судебных приставов создана для того, чтобы обеспечить наложенное взыскание по закону. АМПП всегда точно знает, где находится реальный автомобиль, где он припаркован, время парковки. Это очень эффективно и удобно и вполне себя оправдывает для розыска должников. Такая совместная работа заставит должников оплачивать штрафы добровольно и вовремя. При этом суммы штрафов, за которые может быть наложен арест на имущество, могут быть и небольшими - 10-20 тысяч рублей. Если автовладелец не уплатит штрафы, имущество будет продано с молотка, штрафы уйдут в казну, а остаток получит автовладелец.