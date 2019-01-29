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29.01.2019 10:07
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве в 2018 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Ford Фото: Пресс-служба Ford
Фото: Пресс-служба Ford

Эксперты продолжают подводить итоги 2018 года. На этот раз аналитики агентства "Автостат" выяснили, какие машины с пробегом покупали в Москве.

На первом месте - и в этом нет ничего удивительного - Ford Focus. В минувшем году было реализовано 9 300 машин американской марки. На второй строчке оказался Hyundai Solaris. Результат корейского "бюджетника" - 8 600 экземпляров. А тройку лидеров замыкает практичный лифтбек Skoda Octavia - 6 300 машин.

Далее идут Kia Rio (6 200 авто) и Toyota Camry (4 800 авто). В топ-10 также вошли Volkswagen Polo (4 200 штук), Opel Astra (4 200 штук), Mercedes-Benz E-Class (4 000 штук), Kia Ceed (3 700 штук) и Volkswagen Passat (3 700 штук).

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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Всего же объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве по итогам 2018 года составил 286 800 единиц.

Ранее сообщалось, что в пятерке самых активно перепродаваемых автомобилей 2018 года в России четыре модели Lada: 2114 (первое место, 146 986 штук), 2107, 2170 и 2110. Между ними на второе место вклинился Ford Focus (137 480 единиц). Кроме того, в топ-10 моделей попали Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Lada 4x4, Kia Rio и Lada 2112.

Также эксперты составили рейтинг 10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России. На первом месте также оказался Ford Focus.

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