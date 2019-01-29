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29.01.2019 13:34
Рубрика: Промышленность

Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Завод в Солнечногорском районе Подмосковья, который будет производить автомобили Mercedes российской сборки, находится в завершающей стадии строительства.

Фото: Пресс-служба Ford
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"Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.

Он добавил также, что в Клину, в колледже, где в настоящий момент готовят специалистов для работы на этом заводе, конкурс на обучение составляет 7 человек на место. "Я общался с ребятами - это мотивированная, нацеленная на результат молодежь", - заключил губернатор.

#Mercedes