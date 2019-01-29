Московской премьерой партитуры Карла Дженкинса завершился Рождественский фестиваль в Доме музыки, который прошел в Москве в девятый раз под руководством Владимира Спивакова и митрополита Волоколамского Илариона. "Реквием" Дженкинса прозвучал в исполнении Национального филармонического оркестра России, хора "Мастера хорового пения" и солистов. Дирижер - Владимир Спиваков.

Эта партитура Дженкинса создана на пересечении жанров академической и современной музыки, и канонический текст католической заупокойной мессы сочетается здесь с японскими трехстишиями хайку. Композитор столкнул в своем "Реквиеме" два философских взгляда: западный и восточный - на вечную тему "жизни и смерти". Обаятельность и особый, необычный для жанра реквиема лиризм его партитуры - в изысканных мелодиях, гармониях, тембровых деталях. В звуковую драматургию включаются и этнические мотивы. Близость некоторых тем "Реквиема" голливудским и фэнтезийным шлягерам не делает это произведение заурядным, скорее, наоборот, дает понять, почему музыкальный язык композитора XXI века стал таким несложным. Не случайно вот уже на протяжении полутора десятка лет ("Реквием" написан в 2005-м) исполнению этого сочинения сопутствует неизменный успех.

Владимир Спиваков с НФОРом передали глубину чувства и экспрессию образов этого произведения. Одни названия частей погружают в совершенно иной мир: "Свет предвечный", "Прощай, я умираю", "В рай"... Во время исполнения Спиваков выступил одновременно и в необычной роли декламатора-переводчика японских текстов, которые прозвучали в четырех частях из тринадцати. "Из глубины моего сердца / как прекрасны / снежные облака на западе...", что заставило еще глубже погрузиться в смысл только что произнесенных на русском, а затем исполненных на японском языке строк.

"Реквием" - сочинение многосмысловое, многомерное, находящееся на стыке слышимого и зримого. Его синкретизм - в слиянии музыки, живописи и поэзии, и эти его качества были воплощены в точном балансе между оркестром и солистами, "фактурными" слоями хора и солирующими инструментами. Оркестровыми красками и продуманной динамикой маэстро создавал и монументальные по размаху музыкальные фрески, и монохромные прозрачные акварели в стиле суми-э, а звучание хора разворачивалось от угасающего, растворяющегося в пространстве пиано в части "Господи, помилуй" - до мощнейшей динамической атаки в "День гнева".

Развитие темы в части "Иисус милостивый", связанное с миром земным, у сопрано (Анна Аглатова) и дисканта (Егор Парфенюк) прозвучало ярким контрастом партиям "японских" солисток в национальных костюмах, исполнявших хайку и повествующих о мире небесном. Звукопись и этника потребовали особой техники исполнения инструменталистов. Блестяще прозвучали флейтовые медитативные соло Сергея Журавля и изящные ритурнели арфы (Илона Нокелайнен) как бы в подражание японской арфе - кото. В оркестре были представлены экзотические ударные инструменты, а также национальные японские - дарбука, тайко и другие.

Кстати

С 1 февраля Дом музыки открывает продажу абонементов на сезон 2019/2020.

В новом сезоне представят 60 абонементов: симфоническая музыка, оперные гала, джаз, танго, фламенко, балет, театральные постановки, образовательные программы. Из них 18 абонементов адресованы детям: "С музыкой по свету", "Виртуозы Москвы - детям", "Мюзиклы - детям", "Балет - детям" и другие.

В год 250-летия со дня рождения Бетховена в Доме музыки прозвучат все его фортепианные и скрипичный концерты в исполнении НФОР под управлением Владимира Спивакова и пианистов Джона Лилла, Александра Романовского, Анны Цыбулевой, скрипача Даниэля Лозаковича. Будут исполнены все фортепианные сонаты Бетховена. "Виртуозы Москвы" и Николай Луганский, Александр Романовский, Александр Стычкин готовят программы музыки Моцарта. А оркестр "Русская филармония" посвящает свои абонементы Чайковскому и Рахманинову. В концертах выступят Лукас Генюшас, Филипп Копачевский, Андрей Коробейников, Андрей Гугнин. В абонементе "Органисты великих соборов" имена Этьена Валяна (Бельгия), Оливье Верне , Седрика Меклера (Франция). Приедут певица Роберта Инверницци и камерный оркестр "Виртуозы Италии", Вивика Жено и многие другие .

Приобрести абонементы можно онлайн на официальном сайте и в кассах Дома музыки.