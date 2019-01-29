В Москву на суд привезли членов банды киллеров

Двенадцать обвиняемых, на счету которых 60 загубленных человеческих жизней, сегодня ночью привезли в Москву.

Об этом объявил Следственный комитет. Из-за особой опасности банды дело будет рассматривать Московский окружной военный суд.

Список уголовных статей банды Аслана Гагиева длинный, и там одна статья страшнее другой: бандитизм, убийства и покушения на убийство общеопасным способом, по найму, похищение человека, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и так далее.

Те, кого ночью под усиленным конвоем доставили в Москву, почти десятилетие держали в страхе целые регионы, включая столицу.

Появилась группировка, в которую входили до полусотни человек, в Кавказском регионе и многие преступления совершила там, но судить их будут в столице.

В Следственном комитете рассказали, что после утверждения обвинительного заключения это уголовное дело было направлено в Верховный суд РФ "для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности".

Из-за реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства Верховный суд принял решение направить дело в Московский окружной военный суд.

О сроках для одной из самых кровавых банд последних лет делают разные предположения. Но лидеру - Аслану Гагиеву, причастному, по данным следствия, к шестидесяти убийствам, - грозит пожизненное заключение.

Этим судом дело банды не закончилось. В СКР говорят, что в отношении остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.

Те, кого ночью под усиленной охраной доставили в Москву, почти десятилетие держали в страхе целые регионы, включая и столицу

По версии следствия, Гагиев создал преступное сообщество в 2004 году. Члены группировки считали, что занимаются благим делом и заявляли, что убивают "негодяев, которые мешают жить людям". Известно, что они убили несколько человек , которые похищали людей. Но робин гудов из них не получилось. Очень скоро стало понятно, что жертвами становились либо неудобные, либо просто случайные люди. Были и те, кого убивал из-за финансовых споров. Расширилась и география банды. Рамки Северной Осетии уже были малы. Десять лет бандитам все сходило с рук.

Но потом их стали задерживать, и все, кто мог, бросились в бега. Аслан Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года. Три года Гагиев и его адвокаты пытались доказать австрийскому суду, что уголовное преследование политическое. Не вышло. И 20 июня 2018 года Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию.

На сегодня 23 члена банды приговорены к большим срокам, двое получили пожизненный.

Среди самых известных жертв банды - мэр Владикавказа Виталий Караев, бывший вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев и его водитель, которые погибли в 2008 году, бывший топ-менеджер государственной компании Андрей Бурлаков - в 2011 году, следователь СКР Александр Леонов - в 2012 году и многие другие.