Видео: В Москву привезли членов банды Аслана Гагиева

Двенадцать человек, входящих в состав так называемой "банды Гагиева", сегодня ночью этапировали в столицу. Об этом объявил Следственный комитет.

Все фигуранты дела обвиняются в страшных преступлениях. По версии следствия, главарь организованной преступной группировки Аслан Гагиев и его сообщники выполняли заказные убийства любой сложности. На счету киллеров - десятки жертв.

Из-за особой опасности банды их дело будет рассматривать Московский окружной военный суд.

Напомним, обвинение Аслану Гагиеву было предъявлено в июле прошлого года. Чуть ранее России его выдали правоохранительные органы Австрии.