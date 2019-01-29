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29.01.2019 11:37
Рубрика: Экология

Власти Москвы поддержали ограничения для машин ниже "Евро-4"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Правительство Москвы поддержало идею правозащитников ограничить движение автомобилей с низким экологическим классом. Об этом говорится в заявлении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Фото: Пресс-служба Ford
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Инициаторы обсуждения предложили ввести в городах особые зоны, в которые нельзя будет въезжать машинам с низким экологическим классом. Речь идет об автомобилях стандартов от "Евро-0" до "Евро-3". Общественники считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку в городе. Отслеживать въезд "неэкологичных" авто предлагают с помощью видеокамер.

Как стало известно в СПЧ, мэр Москвы Сергей Собянин одобрил эти предложения. Тем более, что в столице грузовикам низких экологических классов и так запрещено въезжать в некоторые районы. В столичном правительстве проработкой экологических инициатив в сфере транспорта занимается заммэра Максим Ликсутов. При нем были закуплены городские автобусы класса "Евро-5". Субсидии таксопаркам и операторам каршеринга власти выдают, только если они приобретают авто высоких экологических стандартов.

Отметим, что доля автомобилей, класс которых ниже "Евро-4", в Москве составляет 40 процентов, а в целом по России - почти 60.

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#автомобили