Власти Москвы поддержали ограничения для машин ниже "Евро-4"

Правительство Москвы поддержало идею правозащитников ограничить движение автомобилей с низким экологическим классом. Об этом говорится в заявлении Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Инициаторы обсуждения предложили ввести в городах особые зоны, в которые нельзя будет въезжать машинам с низким экологическим классом. Речь идет об автомобилях стандартов от "Евро-0" до "Евро-3". Общественники считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку в городе. Отслеживать въезд "неэкологичных" авто предлагают с помощью видеокамер.

Как стало известно в СПЧ, мэр Москвы Сергей Собянин одобрил эти предложения. Тем более, что в столице грузовикам низких экологических классов и так запрещено въезжать в некоторые районы. В столичном правительстве проработкой экологических инициатив в сфере транспорта занимается заммэра Максим Ликсутов. При нем были закуплены городские автобусы класса "Евро-5". Субсидии таксопаркам и операторам каршеринга власти выдают, только если они приобретают авто высоких экологических стандартов.

Отметим, что доля автомобилей, класс которых ниже "Евро-4", в Москве составляет 40 процентов, а в целом по России - почти 60.