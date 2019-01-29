Власти Москвы призвали горожан не заходить за "ленточки" у домов

Жителей столицы и туристов призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам на тротуарах. Часть из них в эти дни периодически ограждают, чтобы очистить крыши от снега и сосулек.

"В городе продолжается непрерывный вывоз снега после 37-часового снегопада, - рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Просим горожан выполнять все требования коммунальных служб".

Особенно осторожными нужно быть тем, кто идет по тротуарам рядом с высотными домами. Сейчас в столице работают 250 автовышек - с кровель сбивают снег и лед. Все эти участки огорожены, их необходимо обходить.

Напомним, что на юго-востоке Москвы 18 января женщина прошла за предупреждающее ограждение, и на нее упала наледь с крыши. Пострадавшая погибла, а дворник, который пытался ее остановить, с серьезными травмами был доставлен в больницу.