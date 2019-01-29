СК проверит данные об уроке в противогазах в школе Бурятии

В следственном комитете по Бурятии начали доследственную проверку в связи с информацией о том, что учитель ОБЖ наказал опоздавших на урок семиклассников,​ заставив их сидеть на занятии в противогазах. Об этом сообщили в СУ СК региона.

В ведомстве пояснили, что длительное пребывание в противогазах "могло причинить вред физическому и психическому состоянию школьников".

- По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям преподавателя. Инцидент ранее подтвердил Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии, - рассказали следователи.

Напомним, жалоба на нарушение прав учащихся школы №58 города Улан-Удэ изначально поступила от родителей. По данному факту должно было быть проведено служебное расследование, однако с его результатами родителей не ознакомили.