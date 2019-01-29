В Бурятии отстранили учителя, заставившего детей надеть противогазы

Учитель из Улан-Удэ, заставивший опоздавших семиклассников сидеть на уроке в противогазах, отстранен от работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет образования городской администрации.

Следственный комитет по Республике Бурятия начал доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. В ведомстве подчеркнули, что длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних.

Напомним, что учитель ОБЖ школы №58 в Улан-Удэ в качестве наказания за опоздание на урок заставил двух учеников сидеть в противогазах. Родители, узнав об инциденте, обратились с жалобами к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич. После вмешательства детского омбудсмена, педагогу вынесли выговор. Комитет образования рекомендовал директору школы провести беседу с учителями о соблюдении прав учащихся.