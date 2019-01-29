Новосибирская певица Машани выпустила клип про Крымский мост

Жительница Новосибирска Мария Якушева, известная под псевдонимом Машани, выпустила клип на свою новую песню "Крымский мост".

"Время решило за нас, и жизнь дает нам еще один шанс", - поет певица, она же автор слов и музыки песни.

В анимационном клипе юноша и девушка, по каким-то причинам расставшиеся, вновь находят друг друга. Как следует из названия песни, помогает им в этом Крымский мост. "Пусть этот прочный Крымский мост соединяет наши сердца", - следует из песни.

Молодая певица сняла восемь клипов, одна из ее известных музыкальных работ - "Рубль-доллар".