В Омске найден мертвым бизнесмен Немирович-Данченко

Следственный комитет начал проверку по факту смерти известного омского медиаменеджера, директора рекламного агентства Максима Немировича-Данченко.

Накануне вечером тело 55-летнего бизнесмена без признаков жизни обнаружили родственники в его квартире на улице Жукова. Рядом с погибшим лежало охотничье ружье "Сайга".

- В настоящее время мы устанавливаем все обстоятельства его смерти, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По предварительным данным, у мужчины было диагностировано тяжелое заболевание.