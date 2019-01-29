В Томске началась вторая волна "минирований"

По Томску прокатилась новая волна сообщений о заложенных бомбах в учреждениях соцсферы. Проводится эвакуация.

- Сегодня, 29 января в ряд учреждений региона продолжают поступать электронные письма о "минировании", - сообщает администрация Томской области.

По предварительным данным, анонимные письма о заложенных взрывных устройствах в основном получили школы. В частности с утра экстренные службы выехали в школу №16 на улице Войкова. В социальных сетях горожане сообщают также о том, что перекрыт участок по улице Кирова от Кузнецова до Советской, где расположен Арбитражный суд и многоэтажное общежитие. На месте работают спасатели, полиция и "скорая помощь",

- Мы обязательно реагируем на каждое сообщение, проводим весь комплекс мероприятий и одновременно устанавливаем организаторов этих провокаций, - заявил вице-губернатор региона Игорь Толстоногов. - Но никаких реальных подтверждений этой информации, так же как и поводов для паники, нет.

Напомним, вчера в Сибири были зарегистрированы сотни ложных сообщений о минировании. Анонимные звонки с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах и веерная рассылка по электронной почте и привели к массовой эвакуации жителей в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерово и других городах.

В правоохранительных органах ситуацию с "минированием" и массовой эвакуацией не комментируют. Известно, что силовики отрабатывают каждое сообщение. Ни одно из них пока не подтвердилось. Предположительно, звонки и веерная рассылка сообщений о заложенных бомбах поступили из-за границы. Виртуальных террористов ищут спецслужбы.