Анатолий Бышовец: Уход Паредеса не является потерей для "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал для "РГ" трансфер Леандро Паредеса из питерского клуба в "Пари Сен-Жермен".

Официально о переходе аргентинца в стан парижан было объявлено сегодня в полдень. По некоторым данным, "Зенит" продал Паредеса за 47 миллионов евро.

Анатолий Федорович, уход Паредеса ударит по зенитовцам?



Анатолий Бышовец: Нет, не думаю. Безусловно, мы говорим о качественном исполнителе. Но Паредес не определял игру "Зенита". А на деньги, вырученные от его продажи, клуб может усилиться новичком высокого уровня.

Кто, на ваш взгляд, может заменить Паредеса? В нынешнем "Зените" такие игроки есть?



Анатолий Бышовец: Думаю, Семак разберется в этой ситуации. Меня беспокоит немножко другое. Мы как-то забыли о клубном патриотизме. А это очень важная вещь. К примеру, "Зенит" сделал ставку на аргентинскую диаспору. Может, они и неплохие футболисты, но "Зенит" для них - не родной клуб. Совсем другое дело, когда ты играешь за команду, воспитавшую тебя, и город, в котором ты вырос. Мне кажется, надо делать ставку именно на таких ребят.