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29.01.2019 12:21
Рубрика: Спорт

Леандро Паредес стал игроком "ПСЖ"

Текст: Данила Жиляев

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступавший за "Зенит", стал игроком французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

О возможном уходе Паредеса в "ПСЖ" стало известно около двух недель назад. При этом, по данным СМИ, к игроку проявляли интерес и другие клубы, в том числе лондонский "Челси". Тем не менее, Леандро сделал выбор в пользу более успешной в настоящий момент команды.

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Он успешно прошел медобследование для "ПСЖ" в Катаре, после чего подписал контракт сроком на 4,5 года - соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Финансовые подробности сделки неизвестны, но ряд европейских изданий сообщал, что Паредес обошелся клубу в 35 миллионов евро. За французскую команду он будет выступать под восьмым номером.

"Я горд присоединиться к "ПСЖ". Набрав опыта в Италии и в России, я получил фантастическую возможность не только открыть для себя новый футбол, но и надеть форму, являющуюся одной из самых престижных в мире, - заявил Паредес. - Я разделяю амбиции клуба и сделаю все, чтобы оправдать ожидания. Не могу дождаться момента, когда окунусь в страстную атмосферу на стадионе "Парк де Пренс".

В клубе, в свою очередь, уверены, что Паредес может усилить команду. Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи подчеркнул, что игрок воплощает в себе лучшие качества аргентинского футбола.

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"Мы счастливы приветствовать Леандро Паредеса в нашей семье. Он представляет традиционно сильный аргентинский футбол и обладает отличной техникой. Он усилит нашу полузащиту и, я уверен, быстро вольется в амбициозный и организованный коллектив нашего тренера", - сказал Аль-Хелаифи.

Об уходе Паредеса объявил и "Зенит". Клуб напомнил, что Леандро присоединился к "сине-бело-голубым" 1 июля 2017 года, с тех пор провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Кроме того, будучи игроком "Зенита", Паредес провел восемь игр за сборную Аргентины. "Футбольный клуб "Зенит" благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды", - сказано в сообщении.

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