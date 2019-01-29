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29.01.2019 10:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пока топят "с колес"

В Карелии суд обязал ресурсоснабжающую организацию приобрести топливо
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 18(7776)
Лоухский районный суд обязал ресурсоснабжающую организацию создать нормативный запас топлива для обеспечения бесперебойной работы местных котельных. Решение приняли по исковому заявлению прокуратуры Карелии.

Надзорное ведомство в конце прошлого года провело проверку и выяснило, что в декабре не была обеспечена бесперебойная доставка топлива в котельные.

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Из-за его отсутствия снижали температурные параметры на центральной котельной в поселке Лоухи, которая работает на мазуте, и в угольной котельной поселка Чупа. Более суток мерзли 5678 человек в 226 жилых домах и 11 социально значимых объектах - больницах, детских садах, школах поселков Чупа и Лоухи. Итогом стало введение режима чрезвычайной ситуации.

В республике всего 37 ресурсоснабжающих организаций. Северные территории как раз и обслуживает сорвавшая план поставок компания. Однако там ответили, что вагоны с углем постоянно приходили в Петрозаводск. И уже оттуда грузовыми автомобилями их направляли по районам. В каждой машине до 40 тонн угля. Однако только для одной котельной небольшого поселка в сутки нужно шесть тонн.

Кстати, в начале ноября 2018 года карельских чиновников критиковал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Он отметил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных и такая ситуация несколько настораживает. В этом списке оказалась и республика, у нее на тот период было только 49,6 процента угля от плановых объемов.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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В ответ на критику федерального министра в Карелии заявили, что топливо поставляется согласно графику, все договоры заключены. На складах и в котельных находится свыше 13 тысяч тонн угля, более 31 тысячи тонн мазута и свыше пяти тысяч тонн дизельного топлива.

Но подобная чрезвычайная ситуация в декабре прошлого года сложилась не только в Лоухском районе. Топили "с колес" и в Беломорском - поселках Водников и Сосновец. Причину объяснили тем, что у поставщиков сломались две машины. В Кемском районе также приходилось снижать параметры. Для обеспечения нормативного запаса топлива из резервного фонда правительства республики Лоухскому району оказали финансовую помощь - 9,2 миллиона рублей.

А что же сама ресурсоснабжающая организация? Как пояснил генеральный директор Дмитрий Буевич, в настоящее время запасы топлива составляют до шести дней. Хотя по правилам запасы должны составлять 45 дней для твердых видов топлива и 30 - для жидких. Главную причину в теплоснабжающей организации видят в дебиторской задолженности. Население не заплатило за тепло компании 527 миллионов рублей, а в целом по Карелии, в том числе и другим организациям, - 1,8 миллиарда.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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