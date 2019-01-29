В Карелии суд обязал ресурсоснабжающую организацию приобрести топливо

Лоухский районный суд обязал ресурсоснабжающую организацию создать нормативный запас топлива для обеспечения бесперебойной работы местных котельных. Решение приняли по исковому заявлению прокуратуры Карелии.

Надзорное ведомство в конце прошлого года провело проверку и выяснило, что в декабре не была обеспечена бесперебойная доставка топлива в котельные.

Из-за его отсутствия снижали температурные параметры на центральной котельной в поселке Лоухи, которая работает на мазуте, и в угольной котельной поселка Чупа. Более суток мерзли 5678 человек в 226 жилых домах и 11 социально значимых объектах - больницах, детских садах, школах поселков Чупа и Лоухи. Итогом стало введение режима чрезвычайной ситуации.

В республике всего 37 ресурсоснабжающих организаций. Северные территории как раз и обслуживает сорвавшая план поставок компания. Однако там ответили, что вагоны с углем постоянно приходили в Петрозаводск. И уже оттуда грузовыми автомобилями их направляли по районам. В каждой машине до 40 тонн угля. Однако только для одной котельной небольшого поселка в сутки нужно шесть тонн.

Кстати, в начале ноября 2018 года карельских чиновников критиковал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Он отметил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных и такая ситуация несколько настораживает. В этом списке оказалась и республика, у нее на тот период было только 49,6 процента угля от плановых объемов.

В ответ на критику федерального министра в Карелии заявили, что топливо поставляется согласно графику, все договоры заключены. На складах и в котельных находится свыше 13 тысяч тонн угля, более 31 тысячи тонн мазута и свыше пяти тысяч тонн дизельного топлива.

Но подобная чрезвычайная ситуация в декабре прошлого года сложилась не только в Лоухском районе. Топили "с колес" и в Беломорском - поселках Водников и Сосновец. Причину объяснили тем, что у поставщиков сломались две машины. В Кемском районе также приходилось снижать параметры. Для обеспечения нормативного запаса топлива из резервного фонда правительства республики Лоухскому району оказали финансовую помощь - 9,2 миллиона рублей.

А что же сама ресурсоснабжающая организация? Как пояснил генеральный директор Дмитрий Буевич, в настоящее время запасы топлива составляют до шести дней. Хотя по правилам запасы должны составлять 45 дней для твердых видов топлива и 30 - для жидких. Главную причину в теплоснабжающей организации видят в дебиторской задолженности. Население не заплатило за тепло компании 527 миллионов рублей, а в целом по Карелии, в том числе и другим организациям, - 1,8 миллиарда.