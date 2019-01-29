В Петербурге мать умершего от истощения мальчика скрыла его от врачей

Мать годовалого мальчика, который накануне скончался в Петербурге от истощения, скрывала его от врачей и сотрудников органов опеки, сообщив, что переезжает в другой город.

Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, в последний раз представители опеки навещали мать с ребенком осенью 2017 года и тогда сочли их условия жизни удовлетворительными. Тогда же женщина в последний раз показывала сына врачам.

Эту семью в органах опеки Кировского района знают хорошо, у петербурженки есть еще двое сыновей, одному 10 лет, другому - 14. Оба живут с другими родственниками, в отношении старшего женщина лишена родительских прав.

Мать часто и надолго оставляла своего годовалого ребёнка на попечение знакомой. Ответить на вопросы следователей, почему мальчик оказался в крайней степени истощения, она не смогла, так как была пьяна. Опросить ее повторно не получилось - женщина скоропостижно скончалась.

Сейчас в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время суд заберет ей меру пресечения.