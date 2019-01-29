Власти Ленобласти опровергли задержание вице-губернатора по ЖКХ

Вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль не задержан, а опрашивается, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Напомним, сегодня стало известно о визите представителей силовых структур к Олегу Ковалю, который курирует в Ленинградской области вопросы ЖКХ.

По информации, полученной от информированного источника, интерес к высокопоставленному чиновнику связан с его периодом работы в крупной ресурсной компании в 2011-2014-м годах.

В правительство Ленинобласти Коваль пришел в четыре года назад, до этого он занимал топ-менеджерскую позицию в крупной ресурсной компании, также с 2011 по 2015 годы он был депутатом в Заксобрании Ленинградской области.