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29.01.2019 15:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Краснодаре суд признал банк "Первомайский" банкротом

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Арбитражный суд Краснодарского края признал банк "Первомайский" банкротом, а конкурсным управляющим утвердил Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Соответствующее решение размещено на сайте Арбитражного суда региона.

Фото: Depositphotos.com
ЦБ отозвал лицензии у московского и краснодарского банков

В отношении банка открыто конкурсное производство сроком на один год. При этом рассмотрение дела по результатам этого производства назначено на 30 января 2020 года.

Как ранее уже писала "РГ", 23 ноября 2018 года Центробанк РФ отозвал лицензию у ПАО "Первомайский", который работал на рынке 28 лет и был одним из самых крупных кредитных учреждений региона.

Как сказано в приказе, кредитное учреждение не исполняло требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. В течение года неоднократно нарушало ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ЦБ РФ также заявили о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

У "Первомайского" аннулировали, кроме прочего, лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Кредитное учреждение было участником системы страхования вкладов. Согласно информации, опубликованной на сайте ЦБ РФ, у "Первомайского" было 30 дополнительных офисов и 4 операционных офиса. Размер уставного капитала составлял 332,61 миллиона рублей.

Известно, что "Сбербанк" и "Российский национальный коммерческий банк" (крупнейший в Крыму) стали победителями конкурса по отбору организаций, которые будут выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Первомайского". Общий объем этих выплат может составить 6,1 миллиарда рублей.

По данным Центробанка, в мае 2018 года "Первомайский"  принадлежал краснодарскому предпринимателю Александру Измайлову.

Экономика Финансы Банки Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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