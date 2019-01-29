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29.01.2019 14:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Главного силача России экстренно прооперировали в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Известный уральский стронгмэн, обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин отменил проведение фестиваля "Зимних богатырских игр" из-за экстренной операции, которую ему провели в одной из клиник Челябинска.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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- Сегодня меня экстренно прооперировали, - написал он на своей страничке. И уточнил в комментариях, отвечая на вопросы взволнованных поклонников, что речь идет об удалении аппендикса.

Фестиваль "Зимних богатырских игр", к которому спортсмен готовился несколько месяцев должен был пройти в Челябинске 2 февраля. Теперь по состоянию здоровья Эльбрус Нигматуллин перенес его на 23 февраля. По всей видимости, к этому времени силач намерен подлечиться и полностью восстановить спортивную форму.

Спорт Спортивная жизнь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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