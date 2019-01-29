Главного силача России экстренно прооперировали в Челябинске

Известный уральский стронгмэн, обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин отменил проведение фестиваля "Зимних богатырских игр" из-за экстренной операции, которую ему провели в одной из клиник Челябинска.

- Сегодня меня экстренно прооперировали, - написал он на своей страничке. И уточнил в комментариях, отвечая на вопросы взволнованных поклонников, что речь идет об удалении аппендикса.

Фестиваль "Зимних богатырских игр", к которому спортсмен готовился несколько месяцев должен был пройти в Челябинске 2 февраля. Теперь по состоянию здоровья Эльбрус Нигматуллин перенес его на 23 февраля. По всей видимости, к этому времени силач намерен подлечиться и полностью восстановить спортивную форму.