На Среднем Урале на снос бараков выделят 14 млрд рублей

На ликвидацию бараков по новой программе переселения из аварийного и ветхого жилья Свердловская область потратит 14 миллиардов рублей.

Всего будет снесено 300 тысяч квадратных метров, где сейчас проживают 18 тысяч человек, рассказал на пресс-конференции министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Затраты на переселение запланированы в пропорции 93/7 процента: большую часть возьмет на себя федеральный бюджет.

Напомним, с 1 января 2019 года в России реализуется новый федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

До 2024 года на расселение аварийного жилфонда планируется направить из федерального бюджета 431,9 миллиарда рублей, 75,2 миллиарда добавят регионы, еще 7,3 миллиарда - внебюджетные источники. В программу попадают дома, признанные ветхо-аварийными до 1 января 2017 года. Их общая площадь - 11,9 миллиона квадратных метров.