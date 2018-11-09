В Совфеде обсудили программу переселения из ветхого и аварийного жилья

Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на 2014-2017 годы выполнена почти полностью, но наряду с успехами имеются и проблемные моменты, которые правительство намерено учесть при старте нового этапа программы с 2019 года. О том, как это сделать, рассказали в пятницу сенаторам глава минстроя Владимир Якушев и руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"В настоящее время программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполнена на 98,7%, и это очень хороший показатель, - отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, открывая парламентские слушания. - Конечно, итоги прошедшего периода показали не только успехи, но и выявили комплекс проблем".

Во-первых, 11 регионов не обеспечили реализацию программ 2014-2017 годов. Кроме того, в 13 регионах в результате проверок обнаружилось 200 тысяч неучтенных квадратных метров непригодного жилья. В результате 11 тысяч человек не попали в программу переселения.

"Государство предоставило дополнительную финансовую поддержку на решение этих проблем в размере более 3 миллиардов рублей. Однако следует подчеркнуть, что ответственность за выполнение этих программ несет субъект Российской Федерации", - подчеркнула Карелова.

Ответственность губернаторы, конечно, понесли, напомнил Сергей Степашин, главы Карелии и Забайкалья были отправлены в отставку. Но главы регионов ушли, а проблемы остались, теперь Фонд и минстрой будут решать их в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда", частью которого стал федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

"Финансовое обеспечение этого проекта с 2019 по 2024 годы составляет более 507 миллиардов рублей, - отметила Карелова. - При этом отмечу, что значительную долю затрат предполагается возложить именно на федеральный бюджет (431,9 миллиардов рублей)".

По словам министра по делам строительства и ЖКХ Владимира Якушева, в реализации этого проекта по возможности будет использован опыт прошлых лет, чтобы региональным властям не пришлось тратить время на освоение новых процедур. Но будут и нововведения.

В ведомстве обобщили опыт субъектов, лучшие практики будут предложены в качестве инструментов или, как говорят в минстрое, "опций" для достижения целей нового этапа. "За 2019-2024 годы планируется переселить из аварийных домов около 530,9 тысячи граждан. С учетом специфики строительного цикла, мы поймаем еще хвост этой программы в 2025 году", - уточнил Якушев.

К 2023 планируется выйти на устойчивый снос аварийного фонда, когда на учет аварийного фонда должно ставиться меньше, чем его нужно сносить, пояснил он. По прогнозам, в ближайшие пять-шесть лет аварийными будут признаны порядка 12 миллионов квадратных метров жилья.

Но сносить из них будут не все. Минстрой намерен разработать специальную программу для тех домов, которые можно восстановить. "Когда дом переходит в категорию ветхого, то есть 60-70% износа, мы считаем, что здесь у нас должна быть отдельная программа по работе с этими домами. Потому что в принципе жизненный цикл этих домов мы еще можем продлить, если проведем качественный капитальный ремонт именно там, где у этого дома "болит", - рассказал министр.

Также в ведомстве намерены пресечь практику передачи под коммерческую застройку участков, освобождающихся в результате сноса аварийного жилья.

"В результате обсуждений с регионами возникло предложение наложить ограничения на использование земельных участков, которые будут освобождаться за счет федеральной программы", - сообщил министр, добавив, что в таких местах следует обустраивать общественные пространства - "скверы или парковки, которых сейчас не хватает".

Регионы смогут продавать землю коммерсантам, но понесут дополнительные расходы. "Если субъекты примут решение, что квартал сносят, а участок идет под коммерческую застройку, деньги, полученные с аукциона, должны вернуться в программу сноса аварийного жилья. А если возникнет некая дельта, субъект должен потерять свою квоту в данной программе. Мне кажется, что это справедливо", - пояснил министр.