Новости

В Петербурге учителя физкультуры заподозрили в избиении школьника 12:04
Mitsubishi представит в Женеве новый внедорожник 12:02
В Тверской области осужден мужчина, вырастивший 11 кг конопли 11:56
Врачи скорой помощи Москвы госпитализируют каждого третьего пациента 11:52
Синоптики пообещали москвичам мартовскую оттепель в феврале 11:51
В Тюмени блогеров задержали за вооруженное "похищение" девушки 11:50
Аудитория II Европейских игр может составить более 500 млн 11:40
Власти Москвы поддержали ограничения для машин ниже "Евро-4" 11:37
Под Тверью пенсионерка получила тяжелые травмы, катаясь на снегоходе 11:36
Эксперт оценил заявление о провале Украины из-за "Северного потока-2" 11:36
Карельский депутат предложил ввести в России "отпуск по болезни" 11:34
В Зауралье завели дело о халатности после гибели шести детей при пожарах 11:33
Эксперты дали прогноз по росту потребительских цен 11:31
Монахи Афона отказались ехать на интронизацию нового украинского "патриарха" 11:30
Toyota прекратила продажи гибридного Prius в России 11:24
Под Волгоградом жильцов дома эвакуировали из-за просевшей крыши 11:17
НБКИ: Средний размер "займа до зарплаты" превысил 8 тысяч рублей 11:15
Красноярский СК возбудил дело по убийству полувековой давности 11:15
В Омске найден мертвым бизнесмен Немирович-Данченко 11:14
В Горном Алтае проверят информацию об избиении подростка-инвалида 11:11
Видео: В Москву привезли членов банды Аслана Гагиева 11:10
Привезенный с Луны грунт оказался земного происхождения 11:05
Замглавы Росгеологии уволен после скандала 11:04
Задержан вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль 11:04
В Перми начались массовые эвакуации из-за сообщений о минировании 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени блогеров задержали за вооруженное "похищение" девушки

Текст: Мария Гафурова
Фото: МВД России Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Тюмени задержали блогеров, решивших проверить бдительность полиции. Молодые люди инсценировали вооруженное нападение на девушку возле одного из торговых центров. О попытке похищения в дежурную часть сообщили неравнодушные прохожие.

Видео: Блогеры прокатились по улицам Тюмени с оружием в руках

Заявление поступило в отдел полиции №8 накануне днем. Местные жители рассказали, что в центре города неизвестные пытаются силой усадить девушку в машину. По словам очевидцев, у нападавших с собой был пистолет. На место немедленно прибыла патрульно-постовая служба и следственно-оперативная группа. Они установили, что нападение было имитацией - таким образом 20-летний горожанин решил проверить реакцию тюменцев.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по сценарию молодой человек должен был затолкать девушку в автомобиль и увезти, снимая происходящее на видео. При этом похитители должны были нецензурно ругаться и стрелять из сигнальной ракеты, тем самым имитируя выстрелы из пистолета.

Все участники "спектакля" были задержаны и доставлены в отдел. Один из них оказался несовершеннолетним - его родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. На инициатора выходки и "похищенную" девушку так же составили административный протокол - за мелкое хулиганство. Полиция изъяла у них пневматический пистолет и пусковое устройство "сигнал охотника".

В Тюмени полиция задержала блогера в форме сотрудника ДПС

Калининский районный суд назначил инициатору "похищения" и девушке-участнице 10 суток административного ареста. Как пояснили полиции молодые люди, они не осознавали, что своими действиями нарушают общественный порядок.

Напомним, что это не первая история с блогерами за последние две недели. Как рассказала ранее "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик, недавно местные жители решили развлечься и прокатились по городу со страйкбольным оружием в руках. Участники "веселого" видеоролика - трое молодых людей и девушка - были установлены и доставлены в отдел полиции №4. Двое из них оказались несовершеннолетними (за их поступок ответят родители). В отношении старших приятелей были составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Задержанные признали, что были не правы, и попросили прощения у горожан и сотрудников полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
"Северный поток-2" назвали крупнейшим провалом украинских властей
Мадуро пообещал ответить на американские санкции
Трамп не исключил нового "шатдауна"
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже