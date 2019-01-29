В Тюмени блогеров задержали за вооруженное "похищение" девушки

В Тюмени задержали блогеров, решивших проверить бдительность полиции. Молодые люди инсценировали вооруженное нападение на девушку возле одного из торговых центров. О попытке похищения в дежурную часть сообщили неравнодушные прохожие.

Заявление поступило в отдел полиции №8 накануне днем. Местные жители рассказали, что в центре города неизвестные пытаются силой усадить девушку в машину. По словам очевидцев, у нападавших с собой был пистолет. На место немедленно прибыла патрульно-постовая служба и следственно-оперативная группа. Они установили, что нападение было имитацией - таким образом 20-летний горожанин решил проверить реакцию тюменцев.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по сценарию молодой человек должен был затолкать девушку в автомобиль и увезти, снимая происходящее на видео. При этом похитители должны были нецензурно ругаться и стрелять из сигнальной ракеты, тем самым имитируя выстрелы из пистолета.

Все участники "спектакля" были задержаны и доставлены в отдел. Один из них оказался несовершеннолетним - его родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. На инициатора выходки и "похищенную" девушку так же составили административный протокол - за мелкое хулиганство. Полиция изъяла у них пневматический пистолет и пусковое устройство "сигнал охотника".

Калининский районный суд назначил инициатору "похищения" и девушке-участнице 10 суток административного ареста. Как пояснили полиции молодые люди, они не осознавали, что своими действиями нарушают общественный порядок.

Напомним, что это не первая история с блогерами за последние две недели. Как рассказала ранее "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик, недавно местные жители решили развлечься и прокатились по городу со страйкбольным оружием в руках. Участники "веселого" видеоролика - трое молодых людей и девушка - были установлены и доставлены в отдел полиции №4. Двое из них оказались несовершеннолетними (за их поступок ответят родители). В отношении старших приятелей были составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Задержанные признали, что были не правы, и попросили прощения у горожан и сотрудников полиции.