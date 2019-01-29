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29.01.2019 22:50
Рубрика: Экономика

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Региональным каналам предложили два варианта перехода в "цифру"
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Столичный выпуск № 19(7777)
Региональным телеканалам предложили два варианта перехода на цифровой эфир.

Глава минкомсвязи Константин Носков во время "открытого диалога" в Совете Федерации рассказал сенаторам о своих предложениях по переходу региональных каналов на цифровое вещание. Тот и другой вариант предполагают плату за трансляцию сигнала за счет средств самих каналов или региональных бюджетов.

Фото: Reuters
Семь российских регионов перейдут на цифровое вещание с 11 февраля

В минкомсвязи уже подсчитали, сколько будет стоить каждому из регионов организация своего собственного мультиплекса (пакета из десяти каналов). По предварительным расчетам, в Ненецком автономном округе - примерно 106 миллионов рублей в год, в Калининграде - 213 миллионов рублей, в Свердловской области - 418 миллионов рублей, в Белгородской - 230 миллионов рублей. Если в рамках мультиплекса будет вещать максимальное число каналов - десять, то они будут платить за услуги передачи сигнала в складчину. Если в регионе только один канал, то он должен компенсировать все затраты на вещание. Пока это только предложения министра, ведомство намерено направить их для обсуждения в правительство. Есть еще один вариант. В цифровом эфире федерального канала "Общественное телевидение России" (ОТР) сделать две вставки для региональных каналов, по два часа. Сейчас прорабатываются технологические вопросы выхода в цифровой эфир в своем регионе 81 каналу. И за это им придется платить (40 миллионов рублей одноразовый взнос и 35 миллионов ежегодно).

Сенаторов волновал еще вопрос вещания в приграничных территориях. Например, в Белгородской области, которая граничит с Украиной. По словам представителя этой области в Совете Федерации Николая Рыжкова, в самое короткое время нужно решить вопрос выделения радиочастот для вещания региональных каналов области в цифровом формате. Регион готов финансировать вещание. Но решать надо не только это. "Мы живем на границе с Украиной, и они гонят такие передачи, что не дай бог. Нам очень нужно перекрыть все это", - сказал сенатор Николай Рыжков.

Сенаторы обеспокоены проблемами телевещания в приграничных с Украиной территориях

Глава Совета Фереции Валентина Матвиенко попросила разобраться, почему в Госдуме лежат инициативы сенаторов по использованию цифровых технологий в финансовой сфере. "Самая главная задача - не затянуть процесс создания законодательной базы для развития цифровой экономики, иначе никакого прорыва не будет", - сказала она. В ближайшие три года будут рассмотрены более шестидесяти проектов в области цифровой экономики.

Экономика Отрасли Связь Переход на цифровое телевидение
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