РСА: ОСАГО подорожает на 500 рублей в случае увеличения лимита выплат

Неожиданное предложение прозвучало от министерства финансов. Минфин в рамках поправок в закон об ОСАГО предлагает в четыре раза увеличить лимиты на выплаты по жизни и здоровью. То есть с нынешних 500 тысяч рублей до 2 миллионов.

Казалось бы, все выглядит логично. Ведь авиапассажиров, а также пассажиров общественного транспорта страхуют от происшествий именно на такую сумму. Но вот беда: за страховку в данном случае платит юридическое лицо, которое получает прибыль с перевозок. Тот же самый лимит ответственности предлагается повесить на частных лиц, которые пользуются машинами по собственным нуждам и в личных целях. Такси в виду не имеется.

При этом стоит напомнить, что еще два года назад, когда законопроект предлагался именно в таком виде, от него отказались. Чтобы не мешать реформе ОСАГО, спорные моменты из минфиновского законопроекта было предложено пока убрать. После того, как реформа пройдет, к ним можно будет вернуться. На этом фоне были выброшены предложения о полисах разной стоимости и разных сроках действия. Так же выброшено и предложение об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью. Однако, как выяснилось, выброшено оно не совсем. И минфин якобы направил документ во все министерства и ведомства для согласования.

Правда, Российский союз автостраховщиков, то есть организация, которой придется исполнять этот закон, если его примут, документ не получала. Однако, узнав из новостей о его возможном существовании, специалисты быстро посчитали, чем он обернется для автовладельцев. "Увеличение размера страховой суммы не может обойтись без повышения стоимости услуги - это азбука страхования. Конечно, при наличии тарифного коридора это повышение может уложиться в коридор, и пересмотр тарифов на уровне изменения Указания Банка России не потребуется, - утверждают в РСА. - Но, по предварительным оценкам экспертов, увеличение лимитов по причинению вреда жизни и здоровью до 2 миллионов рублей приведет к повышению среднего тарифа на ОСАГО примерно на 10-11 процентов, то есть для автолюбителей стоимость страховки вырастет в среднем примерно на 500-600 рублей".

Грубо говоря, водитель, который может не сбить ни одного человека, должен переплачивать за полис ОСАГО по 500 рублей. При этом стоит понимать, что два миллиона не будет выплачиваться потерпевшему за любое ДТП. Он получит ровно столько, сколько стоит его травма. И только в случае смерти его родственники могут рассчитывать на полную выплату. Однако при 46 миллионах застрахованных автовладельцев в авариях в прошлом году погибло 17 тысяч человек. Если статистика останется прежней, то автовладельцам, по сути, повысят плату за пользование собственным транспортом на 11 процентов ради выплаты ущерба в случае, который может с ними произойти с вероятностью 0,03 процента.