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29.01.2019 20:34
Рубрика: Происшествия

Кража картины не обошлась без сообщников

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)

Столичные следователи предъявили обвинение 32-летнему Денису Чуприкову, задержанному в минувшее воскресенье в подмосковном поселке Заречье Одинцовского района. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в обвинении говорится о хищении предмета, имеющего особую историческую ценность, а именно картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки в Третьяковской галерее.

Во вторник суд также избирал меру пресечения обвиняемому в хищении картины. Следствие ходатайствовало о заключении Чуприкова под стражу. Таганский районный суд поддержал выбор следствия и арестовал Чуприкова на срок до 27 марта.

Судья отметила, что виновность фигуранта подтверждается протоколами осмотра места преступления и видеозаписями, а также очными ставками со свидетелями. Суд также принял во внимание доводы следователей о том, что предполагаемые сообщники Чуприкова пока не задержаны.

Фото: МВД России
У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения

Ранее ведущий дело следователь в суде заявил, что Чуприков совершил преступление, имеющее большой общественный резонанс. "Не все лица, причастные к преступлению, установлены, и он может попытаться связаться с ними или просто скрыться от следствия", - сказал следователь. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Напомним, в минувшее воскресенье 32-летний Денис Чуприков на глазах у посетителей похитил с выставки в Третьяковской галерее картину. Через несколько часов его разыскали сотрудники ФСБ и МВД в Подмосковье. Картина оказалась спрятана на соседней стройке.

По данным полиции, Чуприков в декабре прошлого года был привлечен к уголовной ответственности за наркопреступление. На период расследования он был отпущен под подписку о невыезде.

Следователи считают, что Чуприков действовал в составе группы или по предварительному сговору. Именно такая статья была ему вменена. Значит, версия о том, что похититель действовал в одиночку, отметена. В настоящее время подследственному назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Состояние похищенной картины, по итогам осмотра экспертов, признано удовлетворительным.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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