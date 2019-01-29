Техосмотр личных автомобилей предложили отменить

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон о техосмотре, согласно которому автовладельцы личных легковых автомобилей окажутся без техосмотра. Инициатива не новая.

Еще несколько лет назад такое предложение звучало в Госдуме. Поводов для введения таких поправок - множество. Даже с советских времен техосмотр успешно покупали. Талоны техосмотра можно было приобрести на черном рынке, а также непосредственно у сотрудников ГАИ - ГИБДД. Это был ярко выраженный пример коррупции. Чтобы избавиться от коррупции, было принято решение передать техосмотр в частные руки. А контроль за ним установить со стороны не коммерческой и не государственной структуры. Проще говоря, техосмотр попал в руки Российского союза автостраховщиков, который бьется с ним который год подряд.

Но вот беда. РСА разрешает работать пунктам техосмотра, а база о прошедших эту услугу автомобилях находится в ведении МВД. Причем в экспериментальном порядке. При этом, кто реально проходит техосмотр, а кто покупает бланки, установить невозможно. То есть техосмотр окончательно превратился в дополнительный налог. Документ о его прохождении надо иметь, но никто не несет ответственности за машину, выехавшую на дорогу.

Однако только за 11 месяцев прошлого года по причине неисправности транспорта произошло 5732 ДТП. Это на три процента меньше, чем годом ранее. В этих авариях погибло 960 человек, что на полпроцента больше, чем годом ранее. То есть количество погибших в таких авариях практически не изменилось.

Как сообщил корреспонденту "РГ" один из авторов законопроекта - первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов - техосмотр транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, коммерческие перевозки и перевозки опасных грузов должен проходить более тщательно и регулярно.

Медосмотры водителей ежедневно проходят под жесткой ответственностью врачей. А вот ответственность за техническое состояние личного автотранспорта, как и ответственность за выезд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с правами или без - целиком должна лежать на водителе личного авто.

Граждане сами, без абсолютно формальной, для галки, процедуры вправе решить вопрос, который напрямую касается главного - собственной безопасности. За нарушение же требований технического состояния личного авто ответственность должна не только сохраниться, но и повыситься. Автор законопроекта считает, что в случае ДТП с автомобилем технически неисправным, по аналогии с ДТП с участником в состоянии алкогольного опьянения, водитель признается виновным и несет ответственность в полном объеме.