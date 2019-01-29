Toyota прекратила продажи гибридного Prius в России

Гибридный автомобиль Toyota Prius исчез из списка моделей, которые японская компания предлагает в России. Машину нельзя приобрести и у дилеров. Причина оказалась банальной: Toyota ожидает поставок обновленной версии хэтчбека.

"Все очень просто. Вышел обновленный Prius, а автомобили Prius текущего поколения закончились на складах дилеров", - прокомментировала информацию о "пропаже" модели в социальной сети Facebook официальный представитель компании Наталья Астафьева.

Когда новый Prius доберется до нашей страны - не очень понятно.

"Сроки появления нового Toyota Prius в России пока не зафиксированы в связи с высоким спросом на мировых рынках", - рассказали "РГ" в пресс-службе марки.

Toyota Prius - самый доступный гибридный автомобиль на российском рынке. Его цена стартовала с отметки 2 322 000 рублей. Обновленная версия, очевидно, будет дороже. Ее главная особенность - полный привод, который будет доступен в одной из комплектаций.

Речь идет об оригинальной системе AWD-е - с дополнительным электромотором мощностью 7 л.с для задних колес. Он начинает работать при старте машины, пока она не разгонится до 10 км/ч, а также при движении на скорости до 70 км/ч - если обнаружится недостаточное сцепление колес с дорогой. В этих же автомобилях заменили литий-ионные аккумуляторы на никель-металлгидридные, способные работать в условиях низких температур.

Что касается внешних изменений, то они стандартны: у Prius будут иные головная и задняя оптика и передний бампер. В топовых версиях появился вертикально ориентированный тачскрин мультимедийной системы с диагональю 11,6 дюймов. Силовая установка осталась прежней: атмосферный двигатель 1.8 мощностью 96 л.с. в связке с двумя электромоторами, вариатором и блоком батарей. Общая отдача - 122 л.с.

Оговоримся, что Toyota Prius - малозаметный игрок на российском рынке. В 2018 году компания реализовала всего 23 таких машины, тогда как в 2017-м - 208. Между тем этот хэтчбек остается самым популярным гибридным автомобилем в мире.