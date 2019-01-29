Тренер Нурмагомедова: Хабибу нужно вернуться еще более сильным

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла слишком суровое наказание российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову, отстранив его на девять месяцев. В этом уверен тренер спортсмена Хавьер Мендес.

"Дисквалифицировать на такой срок - это неправильно, - приводит слова Мендеса ТАСС. - Еще более удивительно, что другим за нарушения дают меньшие сроки. Но Хабибу нужно стойко это перенести и вернуться еще более сильным".

Нурмагомедов после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в октябре прошлого года устроил потасовку с представителями команды соперника из-за оскорблений, звучавших в свой адрес. Сегодня было объявлено, что он дисквалифицирован на девять месяцев и должен уплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Макгрегор отстранен на полгода, ему предстоит выплатить 50 тысяч.