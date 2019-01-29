Атлетическая комиссия вынесла наказание Нурмагомедову и Макгрегору

Атлетическая комиссия штата Невада (США) вынесла вердикт по инциденту, произошедшему по окончании главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)-229 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Хабиб тогда одержал победу болевым приемом, а сразу после поединка он бросился в зал и вступил в потасовку с представителями команды соперника. Позже россиянин неоднократно подчеркивал, что в течение всего боя его оскорбляли и унижали не только его самого, но и его близких, и вероисповедание.

Так или иначе, этот инцидент не мог оставаться без внимания. После него комиссия временно отстранила обоих бойцов от соревнований, а сегодня вынесла окончательный вердикт. Подробности приводит портал MMAJunkie.

И Хабиб, и Конор получили дисквалификации, разница только в сроке. Нурмагомедов наказан на девять месяцев, а Макгрегор - на полгода. При этом сроки отсчитываются, начиная с 6 октября, когда состоялся поединок между ними. Таким образом, россиянин сможет вернуться в октагон в июле, а ирландец - в апреле.

Кроме того, оба бойца будут должны выплатить штрафы, но здесь разница более существенная. Магрегору предстоит расстаться с 50 тысячами долларов, а вот Хабибу придется выплатить 500 тысяч. За бой он получил гонорар в размере 2 млн, половина из которого была удержана в связи с инцидентом. Именно из этой удержанной суммы и будет уплачен штраф.