Украинского радикала заочно арестовали по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Басманный суд Москвы избрал заочный арест в качестве меры пресечения для одного из радикалов, напавших на российское посольство в Киеве.

Решение было вынесено во вторник, 29 января, передает ТАСС. Речь идет об инциденте, произошедшем 17 сентября 2016 года. "Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Карася Е. В. меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и по статье 329 УК "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации".

Ранее в МИД потребовали от украинских властей обеспечить безопасность российских диппредставительств в стране в связи с действиями радикалов.