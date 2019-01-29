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29.01.2019 16:01
Рубрика: Происшествия

Украинского радикала заочно арестовали по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Басманный суд Москвы избрал заочный арест в качестве меры пресечения для одного из радикалов, напавших на российское посольство в Киеве.

Фото: vesti.ru
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Решение было вынесено во вторник, 29 января, передает ТАСС. Речь идет об инциденте, произошедшем 17 сентября 2016 года. "Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Карася Е. В. меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и по статье 329 УК "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации".

Ранее в МИД потребовали от украинских властей обеспечить безопасность российских диппредставительств в стране в связи с действиями радикалов.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Нападение на посольство России в Киеве
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