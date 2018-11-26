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26.11.2018 13:31
Рубрика: Власть

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона требует от властей Украины обеспечить безопасность дипломатической миссии в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"В связи с поступающей с Украины информацией о действиях радикалов, об их намерении штурмовать российское посольство, о тех акциях, которые происходили сегодня ночью в непосредственной близости от представительства, мы требуем от киевских властей незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности дипломатической миссии во избежание тяжелейших последствий", - отметила Захарова, комментируя акции протеста в Киеве в связи с ситуацией в Керченском проливе.

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По ее словам, Москва неоднократно предупреждала Киев о недопустимости провокационных действий в Азовском море. "Мы видели, как нагнеталась ситуация в соответствующей акватории. Мы неоднократно направляли сигналы, делали заявления о недопустимости подобных акций, мы давали международно-правовую оценку, правовую оценку соответствующим действиям и, конечно, мы поднимали эти вопросы с нашими зарубежными партнерами, которые, как я сказала, и покровительствуют, а некоторые из них и напрямую подвигают Киев к подобным действиям", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, в связи с воскресными событиями сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах Украины в РФ. "Речь идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях", - отметила Захарова.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин расценил произошедшее как "продуманную по времени, месту и форме провокацию".

В связи с инцидентом Россия созывает заседание СБ ООН, на котором будут рассматриваться провокационные действия Киева.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
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