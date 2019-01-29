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Умер режиссер Душан Маккавеев

Мировое кино
    29.01.2019, 13:31
Текст:   Олег Усков

Сербский и югославский режиссер и сценарист Душан Маккавеев, один из наиболее известных представителей т.н. "Черной волны" югославского кино, скончался на 87-м году жизни в Белграде 25 января. Об этом сообщает THR со ссылкой на региональные СМИ. Причина смерти не указана.

Маккавеев снимал дерзкие, авангардные, эпатирующие ленты, "зачастую - посвященные освобождению женской сексуальности", настаивает обозреватель ресурса. Из-за чего на родине проходил по ведомству опасного и подрывного типа. За что и был "выдавлен" из страны в конце концов - в начале семидесятых.

"Лучший способ описать то, что произошло - меня осторожно вытолкнули из Югославии", - охарактеризует он в 1981 году в LA Times произошедшее.

После эмиграции Макавеев жил во Франции, затем - в США, где преподавал на кинематографических курсах в Гарварде.

Душан Макавеев родился в 1932 году в Белграде. Отец - югославский архитектор Сергей Маккавеев, в 1944-м арестованный СМЕРШем, и дальнейшая его судьба неизвестна. Сергей Маккавеев был сыном эмигрировавшего из Российской империи военного инженера, полковника Сергея Александровича Маккавеева.

В пятилетнем возрасте Душан увидел "диснеевскую" "Белоснежку и семь гномов" и сразу "заболел" кино. После школы поступил в Белградский университет, где изучал психологию. В 1955-м его закончил.

Еще студентом начал работать как сценарист и режиссер документальных фильмов, первый художественный фильм - "Человек не птица" 1965 года. Следом были "Любовная история, или трагедия телефонистки", "Манифест" - по роману Золя, "Горилла купается в полдень", "Манифест" и четыре наиболее известных - "Сладкий фильм", "В.Р. Мистерии организма", "Монтенегро" и "Кокакольщик", комедия с Эриком Робертсом и Гретой Скакки.

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