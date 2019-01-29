Видеть незрячему, вести общую беседу человеку, потерявшему слух, помогут уникальные системы, разработанные Лабораторией "Сенсор-Тех". Внутри умной трости "Робин" находится компьютер, две видеокамеры и ультразвуковой датчик. Такая начинка предупредит незрячих людей и слепоглухих людей о препятствиях, позволит самостоятельно ориентироваться на улице и в помещении. Устройство распознает лица людей, определяет бытовые предметы, причем даже в темноте, измеряет расстояние до них. Кроме того, трость оповещает пользователя виброзвуковым сигналом о возможных препятствиях. Важно подчеркнуть, что для распознавания объектов требуется всего несколько секунд, оно происходит на самом устройстве, без подключения к интернету.

Устройство "Чарли" может распознавать речь, помогая глухому и слепоглухому человеку свободно общаться. Для этого прибор выводит речь в виде текста. Такие устройства можно установить в общественных местах, например в банках, вокзалах, центрах социального обслуживания населения. Кроме того, с помощью "Чарли" человек сможет общаться с близкими людьми, даже вести беседы.

В приборе установлен мини-компьютер и несколько микрофонов, которые захватывают речь на расстоянии до 2 метров, отсекая лишние шумы. Речь переводится в текст всего за 5 секунд, результат выводится на ТВ-экран, мобильный планшет или дисплеи Брайля. Устройство практически не требует настройки, достаточно подключить ТВ-экран и ввести пароль от сети Wi-Fi для выхода в интернет. Отметим, что разработчики готовят новую версию, которая сможет распознавать речь без помощи интернета в режиме офлайн, для этого потребуется специальный миниатюрный сервер.

Устройства созданы при поддержке БФ "Фонд поддержки слепоглухих "Соединение" и Национальной технологической инициативы в рамках дорожной карты "Нейронет".