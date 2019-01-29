Устройство "Чарли" может распознавать речь, помогая глухому и слепоглухому человеку свободно общаться. Для этого прибор выводит речь в виде текста. Такие устройства можно установить в общественных местах, например в банках, вокзалах, центрах социального обслуживания населения. Кроме того, с помощью "Чарли" человек сможет общаться с близкими людьми, даже вести беседы.
В приборе установлен мини-компьютер и несколько микрофонов, которые захватывают речь на расстоянии до 2 метров, отсекая лишние шумы. Речь переводится в текст всего за 5 секунд, результат выводится на ТВ-экран, мобильный планшет или дисплеи Брайля. Устройство практически не требует настройки, достаточно подключить ТВ-экран и ввести пароль от сети Wi-Fi для выхода в интернет. Отметим, что разработчики готовят новую версию, которая сможет распознавать речь без помощи интернета в режиме офлайн, для этого потребуется специальный миниатюрный сервер.
Устройства созданы при поддержке БФ "Фонд поддержки слепоглухих "Соединение" и Национальной технологической инициативы в рамках дорожной карты "Нейронет".