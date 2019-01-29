В Испании оштрафуют строителей, причастных к гибели 2-летнего малыша

Гражданская гвардия Испании обещает привлечь к ответственности всех причастных к гибели 2-летнего Хулена Росельо, провалившегося в глубокую скважину в местечке Тоталан на юге пиренейского королевства. Речь идет, в первую очередь, о строительной компании и ее сотрудниках, незаконно пробуривших колодец, а затем проводивших поблизости работы, которые сместили камень, закрывавший отверстие в земле.

Соответствующий отчет уже отправлен судье, который ведет это дело и которому предстоит установить размер административных санкций. Кроме того, предстоит выяснить, насколько рабочие были квалифицированы, не было среди них нелегальных мигрантов.

По данным газеты El Mundo, законодательство предусматривает за проведение работ без разрешения властей штраф в размере от 3 тысяч евро (в последнее время обычно он составлял 6 тысяч). При этом за то, что отверстие в земле не было запечатано, подрядчика могут обязать выплатить до 300 тысяч евро.

Суд также решит, как наказать хозяина участка земли, не обеспечившего необходимые меры безопасности на месте строительства.

Следователи уже допросили как подрядчика, как и владельца. Вину за отсутствие необходимых документов они перекладывают друг на друга.

Напомним, 2-летний Хулен Росельо провалился в скважину для поиска воды 13 января в местечке Тоталан на юге Испании, когда его родители решили устроить пикник на ферме родственника. Диаметр колодца составил всего лишь 25 сантиметров и никто из взрослых физически не мог проникнуть в нее. Чтобы опуститься на необходимую глубину параллельно скважине спасатели пробурили 60-метровую шахту, а затем вручную пробили горизонтальный ход. Работы затянулись из-за угрозы жизни самих спасателей, в итоге до тела ребенка они добрались лишь 13 дней спустя после начала операции.

Власти Испании пока отказываются называть "несчастным случаем" гибель мальчика, за беспрецедентной операцией по спасению которого следил весь мир. Глава МВД Фернандо Гранде Марласка подчеркнул, что юридически квалифицировать факты можно будет только после завершения расследования.