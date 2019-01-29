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29.01.2019 13:17
Рубрика: Власть

В Кремле осудили санкции США к Венесуэле

Текст: Кира Латухина

В Москве назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы. Чаще всего рестрикции Вашингтона - проявления недобросоветной конкуренции, и в данном случае - это ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела этой страны, считают в Кремле.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Россия будет защищать свои интересы, в случае, если санкции США против венесуэльской нефтяной компании их затронут, в рамках международного права, задействуя все доступные механизмы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"В целом законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", - сказал представитель Кремля. "Вы знаете последовательное отношение Москвы к подобным рестрикциям, к которым все чаще начинают прибегать американские коллеги, - мы не считаем это правильным", - напомнил он.

"Чаще всего это проявления недобросовестной конкуренции. В данном случае - это продолжающаяся линия на ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", - подчеркнул Песков.

Вопрос о том, как в Кремле оценивают риски не поставки нефти, пресс-секретарь главы государства назвал коммерческим, и добавил: "Безусловно, мы анализируем возможные последствия рестрикционных действий".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Попытка госпереворота в Венесуэле
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