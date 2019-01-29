В России подешевели смартфоны Xiaomi и Huawei

Смартфоны китайского производства подешевели в России в рамках онлайн-распродажи, запущенной в понедельник, 28 января.

Так, торговая площадка bringly, запущенная "Яндексом", предлагает бюджетный экс-флагман Pocophone F1 по цене 18 тысяч рублей, в то время как официальный магазин Xiaomi предлагает эту же модель (6/64 гигабайта памяти) за 24 тысячи рублей.

О скидках объявила компания Oppo - смартфоны A5 и A3s будут доступны на 2000 рублей дешевле, чем в обычные дни продаж. Акция продлится до середины февраля.

Купить по сниженной цене можно и смартфоны Huawei - с 28 января по 3 февраля приобрести гаджеты можно со скидкой до 5 тысяч рублей - в случае, если сумма покупки выше 40 тысяч рублей. При покупке на сумму от 30 до 40 тысяч рублей скидка составит 3 тысячи.

Отметим, что многие продавцы не ограничиваются только "Киберпонедельником" и продлевают сроки действия акций на несколько дней или недель.