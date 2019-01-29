Видео: самая безумная парковка в мире

Допустим, вы можете запарковаться а) близко к дому, б) на стоянке с охраной, скоростным вайфаем и кофе-автоматами, в) бесплатно. Какой же вариант вы выберете? А хотите - угадаем? А пока мы думаем над ответом, посмотрите снятый в Бангкоке видеоролик.

Это автостоянка в районе столичного рынка Чатучак. Да, тесновато, да, не очень удобно, но зато бесплатно. Час стоянки на других паркингах обойдется в 20 бат (9,8 рубля по сегодняшнему курсу), а если учесть, что Чатучак - один из крупнейших рынков в мире (150 тысяч посетителей ежедневно) и хождение по нему занимает несколько часов даже у морально подготовленного покупателя, то это уже 60-100 бат экономии! А это скромный перекус тут же на рынке или легкие "вьетнамки", в которых не так устают ноги при хождении по бесконечным рядам и развалам, или дешевенький браслетик-сувенир в подарок знакомым.

Поэтому и теснятся тут автомобилисты, притискивая одну машину к другой и подкладывая куски пенопласта на бампер, чтобы не поцарапать друг друга. Потому и освоили "игру в 15", ловко передвигая чужие машины так, чтобы освободить свою, зажатую спереди и сзади. Потому и не ставят там автомобили на "ручник": не блокируй других и не заблокирован будешь.

Ну что, всё еще считаете, что не очень комфортно паркуетесь в центре условных Химок или Урюпинска? Ну-ну...

И да, ваш вариант ответа - В.