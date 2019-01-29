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29.01.2019 15:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные снесли в Арктике 432 здания, в которых поселились белые медведи

Текст: Иван Петров

В течение четырех лет (в период с 2015 по 2018 гг) военные снесли на Новой Земле более 400 бывших военных построек советского времени, которые облюбовали белые медведи. В то же время было рекультивировано более ста гектаров тундры. Об этом во вторник рассказал представитель 12 главного управления Минобороны России полковник Константин Шуркалин.

По его словам, в рамках программы по очистке Арктики за 4 года различными способами было снесено 432 списанных здания, которые ранее во времена СССР использовались в хозяйственной и военной деятельности. "В таких заброшенных домах жили белые медведи, а это представляет серьезную опасность для людей", - отметил полковник, выступая на рождественских чтениях в Русском географическом обществе (РГО).

Фото: Gettyimages
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Военный уточнил, что очистка Новой Земли велась в трех местах - поселках Северный, Белушья Губа и рядом с аэродромом Рогачево. После сноса этих зданий, по словам Шуркалина, было рекультивировано 107,5 га тундры. "Сейчас же мы в большей степени занимаемся сбором и разделкой металлолома, рекультивация в основном завершена", - рассказал полковник, добавив, что на материке было более 9 тысяч тонн лома металлов, из которых 6,9 тыс. тонн передано покупателям.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о превосходстве армии России в Арктике. "Могу с уверенностью сказать, что сегодня ни одна страна мира не имеет такой современной военной инфраструктуры, какую имеет в Арктике Россия", - сказал Сергей Шойгу. По его словам, в настоящее время продолжается поэтапное завершение работ на островах Арктики. "Это восстановление аэродромов и создание самой современной инфраструктуры. Военные объекты создаются на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова", - рассказал глава Минобороны.

Справка "РГ"

12-е главное управление Министерства обороны - центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ. Создано 29 апреля 1958 на базе Главного управления специального вооружения Министерства обороны СССР.

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