Захарова назвала "пустыми обещаниями" слова Порошенко о мире

Президент Украины Петр Порошенко мог содействовать установлению мира как внутри своей страны, так и в отношениях с соседями, но он этот шанс не использовал, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления украинского лидера о том, что Украине нужен мир с Россией, "холодный, но мир"​​​.

"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение Минских соглашений", - передает РИА Новости комментарий Захаровой.

Нынешние заявления Порошенко о мире она расценила как предвыборную риторику.

"Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, - это так характерно для него", - констатировала она.