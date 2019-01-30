Абэ назвал Курильские острова суверенной территорией Японии

Токио по-прежнему претендует на Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны.

"Северные территории - это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет", - отметил Абэ, при этом не назвав их исконной территорией Японии, как об этом прежде заявлял Токио.

"Хотелось бы воздержаться от более конкретных упоминаний о том, как ведутся переговоры и какие термины на них используются, чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс", - цитирует премьера агентство Kyodo News.

По словам Абэ, необходимо определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и на этой основе заключить мирный договор. Именно с этой позиции правительство Японии намерено вести дальнейшие переговоры с Россией.

Также японский премьер вновь вспомнил о возможности размещения военных баз на Курилах. Так, в случае передачи части южных Курильских островов Японии для размещения на них военных объектов США, по его словам, потребуется официальное согласие Токио.

"Американским военным по условиям Договора о безопасности между США и Японией разрешается использовать сооружения и территории внутри Японии, однако требуется разрешение японского правительства относительно того, где будут размещены (американские объекты, - прим. "РГ")", - подчеркнул глава кабинета министров Японии.

Между тем Россия настаивает на заключении мирного договора без каких-либо новых требований. Как неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, "признание итогов Второй мировой войны - не ультиматум и не предварительные условия, это неизбежный и неотъемлемый фактор современной международной системы".

"Япония, став членом Организации Объединенных Наций подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы", - отметил Лавров.

Напомним, что 22 января в Москве прошла уже 25-я по счету встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. Лидеры стран общались порядка трех часов, из которых около часа говорили в формате тет-а-тет в присутствии только своих переводчиков. Стороны обсудили в том числе и проблему заключения мирного договора между странами. В ноябре прошлого года Путин и Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по поиску решений данного вопроса на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Ожидается, что Владимир Путин в конце июня посетит японскую Осаку, где примет участие в работе саммита G20. Синдзо Абэ рассчитывает продолжить обсуждение с российским лидером по мирному договору и территориальным разногласиям.

Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные японской стороной антироссийские санкции являются препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой.

"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которые мешают, очень сильно мешают подписанию мирного договора", - отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".