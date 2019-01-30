Найден 35000-летний череп современного человека

Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.

Как сообщается на сайте университета, анализ ДНК был применен для изучения загадочных останков, найденных в долине Салхит.

До сих пор считалось, что это ископаемые останки единственного обнаруженного в Монголии плейстоценового гоминида. Он получил название Mongolanthropus.

Однако новое исследование показало, что на самом деле обладатель черепа был самым ранним представителем современных людей. "Образец был связан с нехарактерными архаичными видами гоминида, такими как Homo erectus и Neanderthals", - сообщают исследователи.

Оксфордская команда также уточнила возраст останков, который, по новым данным, составляет от 33900 до 34950 лет. То есть древний человек оказался примерно на восемь тысяч лет старше, чем ранее показал радиоуглеродный анализ.

Исследователи отмечают, что была применена новая техника датирования, основанная на извлечении только одной аминокислоты из коллагена в кости.

Такая методика позволяет максимально сократить влияние современных загрязнителей на древние образцы, поэтому новую датировку ученые называют надежной.

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Communications.