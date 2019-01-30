Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

В случае конфликта между Россией и Японией в первую очередь будет нанесен удар по территории Сахалина и Курильских островов. Такое мнение высказал доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев в интервью изданию " Военно-промышленный курьер ".

Претензии официального Токио на Курильские острова, пишет эксперт, остаются неизменными. В случае захвата указанных территорий там могут появиться военные базы США.

По словам специалиста, Вашингтон, тем не менее, не станет ввязываться в боевые действия между РФ и Японией в случае их развития. "США будут в стороне, убеждая Россию не применять ядерное оружие", - сказано в публикации. Китай при этом, полагает Зайцев, займет нейтральную позицию.

Генерал-майор отмечает высокий потенциал Сил самообороны Японии, которые хорошо экипированы и оснащены боевой техникой.

"Сегодня силы самообороны Японии насчитывают 40 400 человек. Но наличие запасов материальных средств, перевод экономики на режим военного времени позволяют в короткие сроки развернуть армию, способную вести и оборонительные, и наступательные действия с высадкой десанта на территории других государств", - подытоживает он.